В Чернигове на довыборах по 205 округу экзит-полы проводят две организации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в дискуссионном клубе "Экспертное мнение" сообщил руководитель образовательного центра "Инициатива" Павел Пущенко.

По его словам, опросы избирателей на выходе с участков заказали лидеры гонки. Так, для штаба кандидата в народные депутаты Геннадия Корбана работают социологи центра New Image Marketing Group. Всего будет задействовано 144 интервьюера.

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Штаб Сергея Березенко заказал проведение экзит-пола в киевской социологической группы "Социс".

Пущенко заметил, что результаты ексзит-поллов будут обнародованы после закрытия избирательных участков.

"Однако штабы кандидатов будут иметь общие тенденции во второй половине дня. И, соответственно, выстраивать стратегию поведения: если разрыв будет минимальный, то будет идти борьба за каждый участок, каждый бюллетень", - считает эксперт.