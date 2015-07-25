Порошенко на следующей неделе внесет в ВР законопроект, усиливающий ответственность за подкуп избирателей

Президент Украины Петр Порошенко обещает на следующей неделе внести в Верховную Раду проект закона, который усилит ответственность за подкуп избирателей.

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

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"И поэтому уже на следующей неделе я внесу законопроект, который усилит ответственность за гречку (подкуп избирателей): и тем, кто это дает, и тем, кто это обеспечивает, и за бездействие правоохранительных органов".

Кроме того, он отметил, что необходимо изменить законодательство.

"В коалиционном соглашении ВР речь шла о том, чтобы отказаться от мажоритарных выборов, потому что когда выборы идут по пропорциональной основе мы не видим таких проявлений и нарушения законодательства", - добавил глава государства.