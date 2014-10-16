Турчинов подписал закон об уголовной ответственности за подкуп избирателей

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан) (№ 4741).

В соответствии с законом, в частности препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или права принимать участие в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдуму или официальному наблюдателю при выполнении ими своих полномочий, сочетаемые с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин - наказываются ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы на тот же срок (ранее - штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет).

Те же деяния, сочетаемые с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, - наказываются ограничениям свободы на срок от 2 до 5 лет (ранее - ограничением свободы сроком до 3 лет).

Кроме того, в Кодексе в статье 158, устанавливается, что в частности, умышленное представление в орган ведения Государственного реестра избирателей ложных сведений об избирателях, умышленное внесение ложных сведений в базу данных Государственного реестра избирателей, несанкционированные действия с информацией, которая содержится в базе данных Государственного реестра избирателей, или иное несанкционированное вмешательство в работу базы данных Государственного реестра избирателей – наказываются лишением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Подделка или незаконное изготовление, использование либо хранение незаконно изготовленных или поддельных избирательных документов (избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, о результатах голосования на выборах или референдуме, о результатах выборов или референдума и других документов, которые в соответствии с законодательством относятся к избирательным документам) – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

В статье 158-1, в частности устанавливается, что предоставление или получение избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме лицом, не имеющим права его предоставлять или получать, либо похищение или сокрытие избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, или предоставление избирателю заполненного избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме, либо голосование избирателем, участником референдума более одного раза - наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, либо ограничением свободы сроком до 3 лет.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об особом статусе отдельных районов ДонбассаВ статье 160, в частности, определяется, что принятие предложения, обещания или получение избирателем, участником референдума для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или несовершение любых действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права голоса (отказ от участия в голосовании, голосование на избирательном участке (участке референдума) более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня (бюллетеня для голосования на референдуме) другому лицу), независимо от фактического волеизъявления лица и результатов голосования - наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды за совершение или несовершение любых действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права или права на участие в референдуме (отказ от участия в голосовании, голосование на избирательном участке (участке референдума) более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах, кандидатов от политической партии, местной организации политической партии или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня другому лицу), - наказываются ограничением свободы сроком до 3 лет или лишениям свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме того, осуществление предвыборной агитации путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления бесплатно товаров (кроме товаров, содержащих визуальные изображения наименования, символики, флага политической партии, стоимость которых не превышает размера, установленного законодательством), работ, услуг – наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.