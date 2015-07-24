Депутат Ланьо таки сбежал из Украины

Об этом советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил в эфире "5 канала", сообщает журналистка Инна Неродюк на своей странице в Twitter.

#Ланьо сбежал из Украины, пересекая границу в юго-западном направлении, - советник главы #СБУ Юрий Тандіт в эфире @5channel — Inna Nerodyk (@Nerodyk) July 24, 2015

Ранее, 17 июля, народный депутат Михаил Ланьо, который считается одним из фигурантов кровавых разборок в Мукачево, уже пытался выехать из Украины, однако добровольно передумал покидать территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.