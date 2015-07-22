"Один прыжок до Москвы, и периметр прорван": аналитик о страхе военных РФ перед "уходом" Украины на Запад

Российские военные объясняют, что если РФ теряет Украину, то все российские капиталовложения в строительство баз на севере теряют смысл.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

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"В целом Украина очень важна. Это часть большого стратегического периметра. Насколько я понимаю, наши (российские - Ред.) военные объясняют, что если мы теряем Украину, все наши капиталовложения в строительство баз на севере теряют смысл. Потому что Украина "уходит" на Запад. Даже если пока она не входит в НАТО, то потом войдет, станут дружественными США, и в определенный момент американские военные базы появятся где-нибудь в Полтаве или под Харьковом. И все, наш периметр прорван. Там один прыжок до Москвы. И этого допустить нельзя", - заявил аналитик.