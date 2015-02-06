Россия теряет сторонников на востоке Украины - социсследование

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, обнародованных совместно Киевским международным институтом социологии и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр".

"В ходе исследования украинцам задавался вопрос "Как Вы в целом сейчас относитесь к России?", а россиянам "Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?"

Отношение как украинцев к России, так россиян к Украине за последние три месяца стало более негативным. Однако, отношение украинцев к России все еще остается более положительным, чем отношение россиян к Украине. По сравнению с сентябрьским опросом число положительно настроенных к России украинцев существенно уменьшилось – на 9% (с 48% в сентябре почти до 37% – в декабре). Значительно выросла доля негативно настроенных в Россию украинцев (с 41% – в сентябре почти до 48% – в декабре).

Ухудшение отношения к России наблюдается во всех регионах. Процент населения, которое положительно настроено к России, уменьшился в Южном регионе – с 59% до 50,4%, в Центральном регионе – с 32% до 28,9%, в Западном регионе – с 25% до 19,3%. Но особенно ощутимо (на 32%) уменьшилась доля положительно настроенного к России населения в Восточном регионе – с 83% до 50,9%.

В России число положительно настроенных к Украине россиян существенно уменьшилось – на 12% и составило 24%. Число негативно настроенных за этот же период существенно увеличилось – с 55% до 63%.

Динамика ответов россиян и украинцев на вопрос: "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией" следующая.

По сравнению с сентябрем в Украине значительно выросло число желающих закрыть границу с Россией (45% – в сентябре, 50% – в декабре 2014 г.). Аналогичная тенденция наблюдается в России, где число желающих закрыть границу с Украиной выросло на 6% (с 26% в сентябре 2014 г. до 32% в январе 2015 г.).

Число желающих дружественных и независимых отношений двух государств с открытыми границами, без виз и таможен, в России уменьшилась почти на 10% – с 62% до 52 %, в Украине – на 2% – с 44% до 42%.

В Украине сторонников независимости (процент желающих независимости с границами и таможнями, и желающих независимости без границ и таможен) по состоянию на декабрь 2014 г. увеличилось на 3% по сравнению с сентябрем 2014 г. Этот показатель достиг максимального уровня – 92%.

В России число сторонников независимости (процент желающих независимости с границами и таможнями, и желающих независимости без границ и таможен) по состоянию на январь 2015 г. увеличилось на 6% по сравнению с сентябрем 2014 г. В России этот показатель, как и в Украине, достиг максимального уровня – 84%.

Объединения в одно государство желают 7% жителей России и 3% жителей Украины.

Читайте также70% россиян считают, что РФ должна продолжать свою «политику» в Украине - опросБольше всего сторонников объединения с Россией на востоке, однако и здесь это количество уменьшилось почти вдвое по сравнению с сентябрем (с 13,3% до 7,1%). Наименьшее количество желающих объединения на Западе (0,2%) и в Центре (1,6%).

С 5 по 15 декабря 2014 года Киевский международный институт социологии (КМИС) совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2011 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» провел опрос по репрезентативной для России выборке с 23 до 26 января 2015 года; опрошено 1600 респонденты в возрасте от 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.