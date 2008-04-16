Политологи об отставке Балоги

Эксперты считают гипотетическим решение Совета коалиции обратиться к Президенту с требованием отправить в отставку председателя его секретариата Виктора БАЛОГУ.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА», во время которого экспертам задавался вопрос: «Состоится ли отставка Балоги?» в связи с решением совета коалиции обратиться к Президенту с требованием отправить в отставку председателя его секретариата Виктора БАЛОГУ.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает это решение “чистым пиаром” политических оппонентов в БЮТ. “Так же мы будем слышать волну слухов о снятии БАЛОГИ, которая будет сменяться волной слухов о близкой отставке ТИМОШЕНКО”, - сказал он. По мнению В.НЕБОЖЕНКО, это нормальная работа “черных пиаровских штабов, которые есть во всех политических партиях. “ Пока ТИМОШЕНКО на своем посту – БАЛОГЕ ничего не угрожает”, - сказал он.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что отставка В.БАЛОГИ была бы в интересах государства. Однако он сомневается, что Президент это сделает. “Виктора ЮЩЕНКО убедили, что вся его сила в БАЛОГЕ. Именно он защищает его от агрессивной ТИМОШЕНКО», - сказал он. По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, в действительности, решение коалиции выглядит как “определенный элемент торга – вы не выполняете наши предложения, а мы можем не выполнять ваши”. По его мнению, идет “перетягивание каната” между Президентом и премьером. М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что результаты могут быть лишь тактические, например, голосование за создание временной комиссии по Конституции. “БЮТ временно отказалась от этой идеи и, видимо, получила какие-то обязательства. Возможно они будут готовы голосовать сначала за программу. Сейчас мы в состоянии тактических переговоров между Президентом и правительством, которые блокируют любое движение для решения проблем, стоящих перед государством”, - подчеркнул он.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что Александр ОМЕЛЬЧЕНКО внес вопрос отставки главы секретариата Президента в противовес нежеланию Президента поддержать законопроект об избрании киевского мэра в два тура. По мнению А.МЕДВЕДЕВА, такие действия свидетельствуют о том, что конкуренты Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО осознают, что распыленность сил между КЛИЧКО и ТУРЧИНОВЫМ, а также другими кандидатами при условии проведения выборов в один тур приведет к победе нынешнего мэра. Эксперт также отметил, что соратники Ю.ТИМОШЕНКО, как и сама премьер-министр, давно находятся в состоянии "холодной войны" с Секретариатом Президента, и пытаются расшатать кресло под В.БАЛОГОЙ. “Но я больше склонен к мнению, что это очередной пиар пинг-понг, который рассчитан на информационный, а не правовой резонанс”, - сказал он. А.МЕДВЕДЕВ считает маловероятной отставку В.БАЛОГИ еще и из-за того, что совет коалиции не может снимать своим решением главу Секретариата Президента.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также считает, что такое решение коалиции имеет гипотетический характер и является отражением намерений определенной части коалиции. Он отметил, что официально это решение Президенту еще не представлено.

”Понятно, что в среде коалиции существует недовольство деятельностью Секретариата Президента и в первую очередь его руководителя – Виктора БАЛОГИ. Это недовольство исходит от БЮТ и той части НУНС, которая ближе к БЮТ”, - сказал он. В то же время Ю.ЯКИМЕНКО считает, что следует учитывать и роль, которую играет В.БАЛОГА в деятельности Секретариата Президента и в обеспечении политических целей В.ЮЩЕНКО. По убеждению Ю.ЯКИМЕНКО, сейчас нет человека, который мог бы его заменить с “той или другой мерой адекватности”. “Теряя БАЛОГУ, позиции Президента ослабятся. Учитывая это, считаю, что в ближайшее время отставка БАЛОГИ не состоится каким бы сильным ни было давление со стороны коалиции», - добавил он.

Директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ в свою очередь считает, что конфликт между В.БАЛОГОЙ и коалиции приобрел чрезвычайно острые черты. По его мнению, выходом из этой ситуации будет либо отставка Кабинета Министров, либо отставка Секретариата Президента. Он не исключил, что В.ЮЩЕНКО может повторить свой опыт 2005 года, когда он одновременно отправил в отставку секретаря СНБО Петра ПОРОШЕНКО, нескольких своих советников и всего Кабинета Министров. Т.БЕРЕЗОВЕЦ также считает, что сегодня отставка Кабинета Министров будет иметь неприятные и необратимые имиджевые потери для самого Президента. Он подчеркнул, что сохранение коалиции демократических сил - это единственный вариант, при котором Украина может присоединиться к ПДЧ в этом году. ”Ведь любое переформатирование коалиции будет означать участие в ней Партии регионов. А эта партия отличилась масштабными акциями именно против присоединения Украины к ПДЧ”, - добавил он.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, при отставке Секретариата Президента позиции В.ЮЩЕНКО в политической системе также ослабятся. “Даже если он намерен в дальнейшем отправить В.БАЛОГУ в отставку, то делать это под давлением коалиции означало бы показать себя слабым политиком”, - сказал он. Т.БЕРЕЗОВЕЦ также считает, что отставка правительства не состоится (по крайней мере до осени) из-за того, что личный рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО достаточно стабильный. По убеждению эксперта, Президент предпочел бы дождаться ухудшения экономической ситуации, чтобы отправить правительство с наименьшими для себя потерями. Вместе с тем Т.БЕРЕЗОВЕЦ прогнозирует, что отставка В.БАЛОГИ может состояться раньше. “Но это не будет окончательный разрыв, поскольку БАЛОГА доказал свою нужность и верность Президенту. Это может быть перевод его на другую должность, где он будет заниматься непосредственной подготовкой ЮЩЕНКО к Президентской кампании. Такая кампания стартует где-то примерно в августе-сентябре», - сказал он.