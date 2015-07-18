Порошенко посмертно наградил 64 бойцов, которые погибли в зоне АТО

Соответствующий Указ был подписан Главой государства 17 июля.

Среди награжденных - военные, которые погибли в период с августа 2014 года по февраль 2015 года, в том числе в боях под Иловайском и Дебальцево. Большинство награжденных бойцов были похоронены в Запорожской и Днепропетровской областях как неузнанные лица, позже их идентифицировали по результатам ДНК-экспертизы, и они были перезахоронены в родных местах.

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Указом Президента 8 военных посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 52 военных посмертно – орденом «За мужество» ІІІ степени. Еще 4 погибших сотрудников МВД отмечен орденом «За мужество» ІІІ степени.