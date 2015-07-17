Завтра комиссия ВР по расследованию событий в Мукачево на месте будет изучать ситуацию - Пацкан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после завершения заседания комиссии сообщил секретарь ВСК Валерий Пацкан.

По его словам, на Закарпатье поедут почти все члены комиссии. В Киеве останутся только несколько человек для оперативной связи с главками силовых ведомств.

Как сказал Пацкан, комиссия имеет целью установить роль в мукачевском конфликте не только представителей ДУК “Правый сектор”, но и других участников.

“Комиссия будет общаться с некоторыми народными депутатами. Было принято решение о приглашении народных депутатов на среду на заседание комиссии в Киеве. Мы хотим понять, откуда появилось видео с места происшествия, на каких основаниях оно было изъято, обнародовано”, - сказал Пацкан.

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Также комиссия должна установить, знала ли милиция, что будет происходить “встреча или, как говорят на жаргоне, “стрелка” между одними участниками конфликта и другими. Мы хотим выяснить, почему не возбуждено еще уголовное дело и будет ли оно возбуждено, установить личности других участников конфликта, как на месте конфликта появился человек, получивший ранение”.

Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы скрываются в лесу на Закарпатье.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта. Председателем ВСК стал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Николай Паламарчук. В состав комиссии вошли: от «Блока Петра Порошенко» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерев и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Взаимопомощи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.