Прокуратура открыла три уголовных производства по фактам стрельбы в Мукачево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВСК по расследованию событий в Мукачево заявил заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук.

“Прокуратурой Закарпатской области внесено в ЕРДР материалы по двум статьям: статья 258 и статья 255. 255-я статья — это создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; статья 258 — " террористический акт”, - сказал Столярчук. Также он добавил, что Главное следственное управление ГПУ еще вечером 11 июля приняло в свое производство эти дела.

Также Столярчук добавил, что в связи с заявлением ряда народных депутатов по поводу незаконной деятельности правоохранителей было принято решение о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч. 3 ст. 365, поскольку произошло применение оружия на поражение.

Также Столярчук добавил, что все эти три дела сегодня будут объединены в одно. Также он добавил, что следствием достоверно установлено, что все эти события, которые произошли в Мукачево, касающиеся ДУК “Правого сектора”, причастность руководителей членов местного отделения “Правого сектора” к событиям в Мукачево исследуется в уголовном производстве.

Также, как установили народные депутаты во время заседания комиссии, на сегодняшний день отсутствуют уголовные производства в отношении другой стороны конфликта. По фактам возможной причастности к конфликту людей из окружения народного депутата Михаила Ланьо в настоящее время проводится лишь доследственная проверка.

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Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли по меньшей мере двое.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлено, 4 задержаны.

Во время обысков в квартирах участников «Правого сектора» и в офисе движения в Ужгороде изъято оружие и боеприпасы.