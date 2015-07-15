Во время обыска в офисе и домах бойцов ПС в Ужгороде изъяли оружие и боеприпасы

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Гаврилюк.

По его словам, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которое проводит Главное следственное управление Генпрокуратуры по фактам создания и участия в преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершения террористических актов в г. Мукачево, повлекших тяжкие последствия, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258 УК Украины, проведен ряд обысков по месту жительства членов движения «Правый сектор» и расположения их «офиса» в Ужгороде.

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Во время обысков в частных домах участников и офисе «Добровольческого украинского корпуса военно-политического движения «Правый сектор» в г. Ужгороде обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы:

- Предметы, похожие на прибор ночного видения, 143 патрона калибра 7.62 мм, 11 патронов калибра 9 мм, 3 магазина к автоматическому оружию, 5 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1;

- Предметы, похожие на винтовку KRAL калибра 4,5 мм с оптическим прицелом, автомат АКСУ-74;

- Предметы, похожие на гранату Ф-1, 100 патронов калибра 7,62 мм.

В рамках досудебного расследования, по словам заместителя начальника управления ГПУ в качестве пострадавших допрошены 8 человек, 2 человека находятся в реанимационном отделении.

По ходатайствам следователей, согласованным процессуальными руководителями, получены разрешения суда об истребовании данных, подтверждающих факт въезда автомобилей с вооруженными лицами в указанный город, а также факт проведения обстрела из пулемета, установленного на одном из автомобилей.

Также в качестве свидетелей допрошены более 10 человек из числа работников Мукачевского горотдела УМВД Украины в Закарпатской области, которые принимали участие в инциденте на автодороге Киев-Чоп.

По состоянию на 15 июля проводятся совместные активные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

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По предварительным данным, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, 4 задержаны. Относительно них в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время относительно трех человек судом удовлетворено ходатайство следователей и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, в отношении одного лица в настоящее время ходатайство рассматривается», - сообщил Гаврилюк.

Досудебное следствие продолжается.

В Генпрокуратуре напомнили, что 11 июля в Мукачево и на автодороге «Киев-Чоп» группа лиц из числа бойцов ДУК «Правый сектор» с применением огнестрельного оружия и взрывчатых средств совершила террористические акты, в результате чего гражданским лицам и сотрудникам правоохранительных органов нанесены огнестрельные и осколочные ранения различных степеней тяжести. Также повреждены и уничтожены автотранспортные средства, принадлежащие гражданским лицам и правоохранительным органам, то есть причинены тяжкие последствия.

Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.