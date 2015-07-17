Порошенко назвал четыре факта, которые установлены после года расследования трагедии MH-17

Международный трибунал должен судить виновных в трагедии малайзийского самолета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства Петр Порошенко сказал в интервью телекомпании CNN.

После расследования всех обстоятельств катастрофы год назад над Донбассом самолета «Малайзийских авиалиний» должен встать вопрос об ответственности террористов, убивших невинных людей, заявил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что Украина вместе со странами, наиболее пострадавшими в этой трагедии - Нидерландами, Малайзией и Австралией, - поддерживает проведение международного трибунала, который должен быть одобрен Советом безопасности ООН.

По его словам, сразу же после трагедии Украина инициировала открытое, прозрачное расследование обстоятельств случившегося, с привлечением экспертов из Нидерландов - страны, которая потеряла более всего жизней в той трагедии.

Как сказал Порошенко, сейчас, после года расследования трагедии рейса MH-17 установлено четыре факта: малайзийский «Боинг» был сбит российской ракетой из российской ракетной установки «Бук» российскими военными с территории, которая была оккупирована российскими войсками и поддерживаемыми Россией террористами.