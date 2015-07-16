Комиссия ВР во время "торгов" за новую Конституцию рассмотрела полсотни предложений - заместитель главы АП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, все предложения были рассмотрены Секретариатом Конституционной комиссии и членами профильных рабочих групп и, при наличии соответствующего решения, учтены при подготовке изменений в Основной Закон, в первую очередь, что касается децентрализации власти и реформирования сферы правосудия.

Как отметил заместитель главы Администрации президента, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов, «наибольшую активность продемонстрировали общественные организации. Некоторые их предложения нашли свое отображение в тексте изменений в Конституцию Украины, в частности, относительно полномочий органов местного самоуправления. Остальные были отклонены, в частности, что касается образования в системе административно-территориального устройства специальных экономических регионов».

При этом он отметил, что Администрация президента не высказывалась в поддержку таких предложений и вообще не вмешивается в деятельность Конституционной комиссии.

«В частности, не соответствует действительности информация о якобы поддержке со стороны Администрации президента предложений об образовании Харьковского спецрегиона, которая недавно появились в СМИ», - отметил Филатов.

Что же касается предложений по вопросам, которые не охватываются Техническими задачами рабочих групп по вопросам децентрализации, правосудия, прав и свобод человека и гражданина, - они будут рассмотрены при дальнейшей работе Конституционной Комиссии.

Также, как было решено на первом заседании Конституционной комиссии, изменения в Конституцию Украины не будут касаться раздела I «Общие основы», раздела III «Выборы. Референдум» и раздела XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины».

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В пресс-службе главы государства напомнили, что Конституционная комиссия была создана указом президента от 3 марта 2015 года №119. Конституционная комиссия является специальным вспомогательным органом при президенте Украины, которая сейчас работает в составе трех рабочих групп, которые разрабатывают изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования – децентрализации, усовершенствования конституционных основ правосудия и конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.

Изменения Основного Закона в части децентрализации власти были утверждены на заседании Конституционной комиссии 26 июня 2015 года.

Президент 1 июля внес в парламент проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)», который был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 2217а.

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный Суд проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.