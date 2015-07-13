ГПУ подозревает экс-министра юстиции Лавриновича в растрате более 8,5 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры сообщено бывшему министру юстиции Лавриновичу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. А именно по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Читайте такжеГенпрокуратура взялась за экс-министров юстиции Лавриновича и Лукаш

В ведомстве напомнили, что по указанному эпизоду Генеральной прокуратурой ранее было сообщено о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и 1 июля 2015 года в Печерский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Вместе с тем, постановлением следственного судьи Печерского райсуда от 8 июля 2015 года отказано в применении меры пресечения - содержании под стражей и ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 300 минимальных заработных плат, что составляет 365,4 тыс. грн. При этом судом не учтено, что причиненные государству убытки составляют более 8 млн грн, и другие имеющиеся риски», - сказано в сообщении.

На указанное решение суда Генеральной прокуратурой внесена апелляция.

Как стало известно УНИАН, речь идет об Андрее Седове, который занимал должность заместителя министра юстиции – руководителя аппарата с января 2011 года по 19 августа 2013 года.