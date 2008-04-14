ТИК не зарегистрировала Катеринчука кандидатом в мэры Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отказала лидеру Европейской партии Николаю КАТЕРИНЧУКУ в регистрации кандидатом на должность Киевского городского председателя на внеочередные выборы, которые назначены на 25 мая с.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было утверждено сегодня на заседании теризбиркома в связи с тем, что в своем заявлении о регистрации Н.КАТЕРИНЧУК не указал, что согласен на предание огласке биографических сведений. Кроме того, сообщили в КГТИК, его избирательная программа не оформлена определенным образом.

Исходя из этого, сегодня в регистрации Н.КАТЕРИНЧУКУ было отказано. В то же время, председатель КГТИК Галина БИЛЫК сообщила журналистам, что это решение не окончательное, потому что на протяжении 5 дней все недостатки в оформлении документов могут быть исправлены и будет принято новое решение.

По данным теризбиркома, Н.КАТЕРИНЧУК предоставил достаточное количество подписей киевлян в свою поддержку.