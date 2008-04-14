Кармазин: коалиция примет закон о выборах киевского мэра в два тура

Фракции коалиции считают необходимым принять закон, предусматривающий проведение выборов мэра Киева в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КАРМАЗИН.

Он отметил, что решение о необходимости принятия соответствующего закона было принято сегодня во время общего собрания депутатов коалиции.

Ю.КАРМАЗИН также не исключил, что соответствующий законопроект будет вынесен на голосование парламента уже на этой неделе. «Это может произойти завтра-послезавтра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня член президиума политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство относительно проведения выборов мэра Киева в два тура.

Вместе с тем, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался категорически против проведения досрочных выборов мэра Киева в два тура.

Он выразил убеждение, что идея проведения выборов городского председателя столицы в два тура связана с пиар-технологиями, а не с желанием сделать выборы более демократическими и более качественными.