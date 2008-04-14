Журналисты заявляют, что политики расслабились и нагло врут

Руководители нескольких украинских медиа-компаний создали общественную организацию "Журналисты против депутатов", которая имеет целью всесторонне исследовать работу депутатов всех уровней с последующим ее широким освещением в средствах массовой информации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили инициаторы создания организации директор компании "Украинские медиа-системы" Олег КАРПИНЕЦ, главный редактор издания "Der Spiegel Профиль Украина" Сергей УРАЛОВ и главный редактор информационного агентства "Video News" Владимир ПЕТРОВ.

"Мы считаем, что в последнее время журналисты попустили политиков, они расслабились и позволяют себе нагло врать", поэтому цель проекта заключается в том, чтобы "сделать жизнь наших депутатов как можно более нестерпимой", - объяснил В.ПЕТРОВ.

По его словам, журналисты, действующие в рамках общественной организации, будут использовать "два способа взаимодействия с депутатами": сбор, анализ информации, обнародование фактов при постоянном сотрудничестве со всеукраинскими и региональными медиа и акции вручения разного рода «наград» наиболее "зарекомендовавшим" себя политикам.

В свою очередь, С.УРАЛОВ добавил, что идея создания такой специфической организации обусловлена еще и тем, что "сама идея парламентаризма в Украине дискредитирована, слушать наших политиков просто невозможно".

В.ПЕТРОВ заверил, что члены общественной организации будут разоблачать нечестных политиков.

"До тех пор, пока мы (журналисты) сможем взять их (депутатов) за язык, эти люди не будут спокойно спать", - сказал он.