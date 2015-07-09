Лавров говорит, что члены БРИКС и ШОС признают аннексию: "Вопрос Крыма закрыт"

Об этом он заявил на брифинге в ходе саммитов БРИКС и ШОС в четвер.

По его словам, никто из партнеров РФ в этих организациях "не заявляет о своем непризнании итогов референдума, которые стали основание для возвращения в состав РФ Крыма", передает Украинская правда.

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"В документах, которые вы увидите буквально через несколько часов, лидеры БРИКС и ШОС закрепляют нашу общую позицию относительно полного и добросовестного выполнения Минских соглашений", - заявил Лавров.

"Вопрос с Крымом, я думаю, все это понимают, закрыт. Его закрыл народ Крыма и решения, которые приняла Российская Федерация", - добавил глава российского МИДа.

Как известно, во время принятия Генассамблеей ООН резолюции на поддержку целостности Украины и осуждением незаконной аннексии Крыма Россией члены БРИКС Бразилия, Китай, Индия, ЮАР воздержались.

Тогда 100 стран ООН осудили агрессию Россию, и Россия со своими 10 сателлитами проголосовали против.

В то же время Китай в Совбезе ООН постоянно заявлял, что украинский кризис должен быть решен на принципах уважения к целостности Украины.