Ассоциация городов Украины отозвала Омельченко с должности представителя в ВР

Ассоциация городов Украины и общин отозвала председателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александра ОМЕЛЬЧЕНКО с должности постоянного представителя Ассоциации в парламенте.

Об этом сказано в обращении ассоциации к председателю Верховного Совета Арсению ЯЦЕНЮКУ, сообщает «Главред».

«11 апреля 2008 года Правление Ассоциации городов Украины и общин отменило свое предыдущее решение от 10 октября 2007 года о назначении народного депутата Украины Александра ОМЕЛЬЧЕНКО постоянным представителем Ассоциации в Верховной Раде», - сказано в обращении.

«За этот вопрос проголосовали единогласно все члены правления, присутствующие на заседании, - сообщил исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации Виктор КРАВЧЕНКО. – Когда мы назначали Александра ОМЕЛЬЧЕНКО постоянным представителем нашей Ассоциации в парламенте, то надеялись, что он будет защищать права и законные интересы территориальных общин-членов Ассоциации. Но на самом деле все оказалось не так, как мы ожидали».

«Первую негативную реакцию членов правления вызвало то, что ОМЕЛЬЧЕНКО настоял на принятии в первом чтении закона о внесении изменений в закон про местное самоуправление. Ассоциация была категорически не согласна с целым рядом положений этого законопроекта, особенно касательно расширения контрольных полномочий местных государственных администраций относительно органов местного самоуправления», - рассказал В.КРАВЧЕНКО.

«Второй негативный резонанс вызвала его позиция, когда обсуждался вопрос о назначении досрочных выборов в Киеве и Харькове. Нам не дали объективно обсудить этот вопрос», - отметил он.

«У меня складывалось впечатление, что ОМЕЛЬЧЕНКО больше использовал Ассоциацию в своих интересах, чем работал на нее», - подчеркнул В.КРАВЧЕНКО.