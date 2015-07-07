Профильный комитет Рады инициирует проверку всех законопроектов на соответствие праву ЕС

ВР должна запустить механизм проверки всех законопроектов на соответствие законодательству ЕС.

"На сегодня в комитетах парламента находится свыше двух тысяч законопроектов, и речь не только об огромном объеме законотворческой работы, но и о ее эффективности: украинское законодательство постепенно надо приводить к стандартам ЕС, как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, поэтому необходимо проверять все законопроекты на соответствие нормам европейского права, чтобы через год-два не пришлось менять те законы, которые мы принимаем сейчас", - заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Остап Семерак, один из авторов зарегистрированного в ВР законопроекта 2046а, который предполагает внесение соответствующих изменений в регламент ВР.

Кроме того, как отмечают авторы законопроекта, в последние годы объем законотворческой работы увеличивается, а качество не улучшается, значительная часть документов направлена лишь на внесение изменений в действующие законы. Разгрузить парламент от вала малоэффективных законопроектов возможно благодаря системному использованию действующих норм права ЕС, что позволит разрабатывать и подавать на рассмотрение парламента более качественные законодательные инициативы и, соответственно, более «проходные».

Например, ежегодно в парламенте регистрируются десятки инициатив для налоговых льгот по отраслевому или территориальному принципу. В то же время, для стимулирования инвестиционной деятельности в регионах эффективнее разработать единый законопроект по стандартам и опыту стран-членов ЕС. Аналогичные проблемы — в сферах финансовых услуг, антимонопольного регулирования, земельных отношений, социальной защиты и других.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусматривает значительный объем законотворческой работы - необходимо внедрить более 350 актов права ЕС в действующее отечественное законодательство. Рада должна разработать и принять соответствующие акты, должна быть проведена экспертиза ранее принятых законов Украины на предмет соответствия Соглашению.

Читайте такжеУкраина для получения 1,8 миллиарда евро от ЕС создаст кредитный реестр клиентов банковКомитет Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции спланировал механизм системного отслеживания законопроектов по их соответствию праву ЕС. Это потребует следующих шагов: первое - комитет разрабатывает рекомендации по приближению законодательства Украины к праву ЕС, второе - документ одобряет Верховная Рада, третье – субъекты законодательной инициативы используют документ при написании законов, отдельно указывая соответствие законопроекта нормам права ЕС.

Результаты анализа Комитета ВР по вопросам европейской интеграции станут основанием для возвращения законопроекта на доработку, если он не соответствует нормативно-правовой базе ЕС. Такой подход позволит своевременно и в полном объеме выполнить обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Справка. За период работы ВР VI созыва зарегистрировано 1899 законопроектов, из них только 169 превратились в полноценные законы, еще 16 проголосованы и ждут подписания Президентом. При этом только 20 законопроектов готовятся ко второму чтению. Для сравнения: Сеймом Республики Польша за 2011-2015 год было предложено 1167 законов, из которых принято 593.