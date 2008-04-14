В Украину прибывает группа экспертов НАТО

Сегодня в Украину прибывает большая группа экспертов Организации Североатлантического договора (НАТО) по вопросам участия Вооруженных Сил Украины в процессе планирования и оценки сил.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, возглавляет группу директор Управления оборонной политики и планирования сил Международного секретариата НАТО Фрэнк БОЛАНД.

Главная цель визита экспертов НАТО – проведение консультаций с украинской стороной относительно достижения определенных Целей партнерства и проработки обновленного пакета Целей партнерства на следующий период.

С 15 апреля начнутся рабочие встречи экспертов НАТО с представителями украинской военной делегации, которую будет возглавлять заместитель министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО. Во время этих встреч стороны будут обсуждать обновление пакета Целей партнерства для Украины на 2008-2009 годы и Итогового документа относительно участия Украины в программе НАТО “Партнерство во имя мира”.

На протяжении трех дней робота экспертов НАТО с представителями украинской военной делегации будет продолжаться в подгруппах и секциях.

Кроме того, находясь в Украине, эксперты Альянса планируют посетить расположение 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, которая дислоцируется в Житомирской области. Там эксперты НАТО планируют ознакомиться с выполнением военных задач по достижению Целей партнерства в рамках участия в процессе планирования и оценки сил, определенных для этого аэромобильного соединения и введение военных задач в программу боевой подготовки.

Итогами работы экспертов НАТО в Украине должен стать обновленный пакет Целей партнерства для Украины на 2008-2009 годы и Итоговый документ относительно участия Украины в программе НАТО “Партнерство во имя мира”, который будет проработан и утвержден во время майского заседания политико-военного руководящего Комитета НАТО с Украиной в Брюсселе.