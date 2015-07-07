В БПП анонсировали на следующую неделю рассмотрение кандидатуры на должность министра экологии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции в парламенте, отвечая на вопрос относительно возможных кандидатур на должность министра экологии.

Кононенко отметил, что кандидатуры должны рассматриваться на следующей неделе. "Я имею уверенность, что на следующей неделе будет представление этого вопроса", - добавил депутат.

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В отношении министра здравоохранения Александра Квиташвили, то он напомнил, что тот написал заявление о сложении полномочий, но это заявление не рассматривал Кабмин.

"После того, как Кабмин определится, мы будем обсуждать это в ВР", - сказал Кононенко и добавил, что его фракция поддерживает эту отставку.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля уволила Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.