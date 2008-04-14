”Хонда” вылетела на тротуар и сбила шестерых пешеходов
12:05, 14 апреля 2008Политика
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Инцидент в Херсоне
В Херсоне водитель автомобиля “Хонда” на одном из городских проспектов не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, продолжая движение, водитель "Хонды" повредил два легковых автомобиля, которые были припаркованы на стоянке.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия шестеро пешеходов, среди них и пятилетний ребенок, получили телесные повреждения. Продолжается расследование инцидента.
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