”Хонда” вылетела на тротуар и сбила шестерых пешеходов

В Херсоне водитель автомобиля “Хонда” на одном из городских проспектов не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, продолжая движение, водитель "Хонды" повредил два легковых автомобиля, которые были припаркованы на стоянке.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия шестеро пешеходов, среди них и пятилетний ребенок, получили телесные повреждения. Продолжается расследование инцидента.