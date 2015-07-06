Краматорск и Славянск отпраздновали годовщину освобождения (фоторепортаж)
В Краматорске и Славянске 5 июля митингами и выставками отметили годовщину освобождения от оккупации российско-террористическими войсками.
Как сообщает сайт Краматорска, на праздничное шествие к годовщине вышли несколько тысяч жителей города.
Перед шествием состоялось традиционное вече, во время которого каждый желающий в режиме "свободного микрофона" мог высказать свои мысли.
Кроме того, в городе открыли выставку политической карикатуры, для детей были организованы конкурсы рисунков, мастер-классы, работали творческие мастерские.
Выставка политической карикатуры в Краматорске
Возле ДК НКМЗ стоял БТР, который украсили картинами, которые нарисовали краматорские школьники в рамках конкурса "Украина глазами детей".
Также в городе организовали выставку "Воин сквозь века", показывающую "ретроспективу образа украинского воина со времен Ярослава Мудрого и до сегодняшних дней", а закрытый максировочной сеткой постамент из-под снесенного Ленина украсили сравнительными фотографиями сегодняшнего Краматорска и тех же ракурсов годичной давности.
Также перед краматорчанами выступил Президентский оркестр.
В Славянске среди прочих мероприятий, проходивших в честь годовщины освобождения Славянска от террористов, прошёл Марш патриотов, сообщает сайт города 6262.
Около двух сотен человек традиционно прошли по центральным улицам города, неся национальные флаги и провозглашая патриотические лозунги.
Марш стартовал с центральной площади, прошёл по улицам Шевченко, Юных коммунаров, Искры, Карла Маркса, Р.Люксембург, Свободы и снова вернулись на площадь.
Часто прохожие и жители близлежащих домов приветствовали участников марша.
В шествии принимали участие, не только жители Славянска, но гости из других городов, военнослужащие добровольческих батальонов.