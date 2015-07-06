Краматорск и Славянск отпраздновали годовщину освобождения (фоторепортаж)

21:01, 06 июля 2015
Политика
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В Краматорске и Славянске 5 июля митингами и выставками отметили годовщину освобождения от оккупации российско-террористическими войсками.

Митинг к годовщине освобождения Краматорска / 6264.com.ua

Как сообщает сайт Краматорска, на праздничное шествие к годовщине вышли несколько тысяч жителей города.

Перед шествием состоялось традиционное вече, во время которого каждый желающий в режиме "свободного микрофона" мог высказать свои мысли. 

Кроме того, в городе открыли выставку политической карикатуры, для детей были организованы конкурсы рисунков, мастер-классы, работали творческие мастерские.

Выставка политической карикатуры в Краматорске

Возле ДК НКМЗ стоял БТР, который украсили картинами, которые нарисовали краматорские школьники в рамках конкурса "Украина глазами детей".

краматорск / 6264.com.ua

Также в городе организовали выставку "Воин сквозь века", показывающую "ретроспективу образа украинского воина со времен Ярослава Мудрого и до сегодняшних дней", а закрытый максировочной сеткой постамент из-под снесенного Ленина украсили сравнительными фотографиями сегодняшнего Краматорска и тех же ракурсов годичной давности.

/ 6264.com.ua

Фотовыставка на ленинском постаменте / 6264.com.ua

Также перед краматорчанами выступил Президентский оркестр.

Президентский оркестр в Краматорске / 6264.com.ua

В Славянске среди прочих мероприятий, проходивших в честь годовщины освобождения Славянска от террористов, прошёл Марш патриотов, сообщает сайт города 6262.

Около двух сотен человек традиционно прошли по центральным улицам города, неся национальные флаги и провозглашая патриотические лозунги.

6262.com.ua

Марш стартовал с центральной площади, прошёл по улицам Шевченко, Юных коммунаров, Искры, Карла Маркса, Р.Люксембург, Свободы и снова вернулись на площадь.

Марш патриотов в Славянске / 6262.com.ua

Часто прохожие и жители близлежащих  домов приветствовали участников марша.

В шествии принимали участие, не только жители Славянска, но гости из других городов, военнослужащие добровольческих батальонов.

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