Краматорск и Славянск отпраздновали годовщину освобождения (фоторепортаж)

Как сообщает сайт Краматорска, на праздничное шествие к годовщине вышли несколько тысяч жителей города.

Перед шествием состоялось традиционное вече, во время которого каждый желающий в режиме "свободного микрофона" мог высказать свои мысли.

Кроме того, в городе открыли выставку политической карикатуры, для детей были организованы конкурсы рисунков, мастер-классы, работали творческие мастерские.

Выставка политической карикатуры в Краматорске

Возле ДК НКМЗ стоял БТР, который украсили картинами, которые нарисовали краматорские школьники в рамках конкурса "Украина глазами детей".

Также в городе организовали выставку "Воин сквозь века", показывающую "ретроспективу образа украинского воина со времен Ярослава Мудрого и до сегодняшних дней", а закрытый максировочной сеткой постамент из-под снесенного Ленина украсили сравнительными фотографиями сегодняшнего Краматорска и тех же ракурсов годичной давности.

Также перед краматорчанами выступил Президентский оркестр.

В Славянске среди прочих мероприятий, проходивших в честь годовщины освобождения Славянска от террористов, прошёл Марш патриотов, сообщает сайт города 6262.

Около двух сотен человек традиционно прошли по центральным улицам города, неся национальные флаги и провозглашая патриотические лозунги.

Марш стартовал с центральной площади, прошёл по улицам Шевченко, Юных коммунаров, Искры, Карла Маркса, Р.Люксембург, Свободы и снова вернулись на площадь.

Часто прохожие и жители близлежащих домов приветствовали участников марша.

В шествии принимали участие, не только жители Славянска, но гости из других городов, военнослужащие добровольческих батальонов.