Порошенко будет держать на личном контроле "прокурорское дело" на полмиллиона долларов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом руководители ведомств доложили президенту Петру Порошенко.

Президент высоко оценил работу силовиков и отметил, что и в дальнейшем требует решительности действий в борьбе с коррупцией.

«Прокурорская «неприкосновенность» отменена. Коррупционеры должны быть привлечены к ответственности. Думаю, что реформированная прокуратура, после того, как там был создан специальный подраздел по борьбе с коррупцией среди прокурорских работников, очень хорошо начинает», – подчеркнул он.

«Сейчас надо продолжать решительную деятельность по искоренению коррупции в высших органах государственной власти», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что расследование указанного дела будет держать на личном контроле.

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Исполняющий обязанности генерального прокурора – первый заместитель генерального прокурора Владимир Гузырь сообщил, что задержание указанных лиц произошло утром 5 июля.

«Во время проведенных обысков указанных лиц возникло много вопросов, связанных со значительными, по сравнению с зарплатой государственного служащего, суммами денег в национальной и иностранной валюте и другие вопросы. Им было объявлено о подозрении. Сегодня будет решен вопрос достаточности доказательств для избрания в суде им меры пресечения», – сказал он.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в рамках указанной операции Служба безопасности в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой проводила ряд следственных действий, связанных с борьбой с проявлениями коррупции среди прокуроров.

«На нас было возложено именно оперативное сопровождение и обеспечение работы следственно-оперативной группы. В процессе проведенных следственных действий было изъято значительное количество доказательств преступной деятельности», – сказал председатель СБУ, отметив, что речь идет об астрономических суммах.

«Приятно, что ГПУ сама инициирует очищение своих рядов. Убежден, что такого рода коррупционеры есть и в рядах других государственных органов. Мы обещали дать бой коррупции и будем совместно с Генеральной прокуратурой делать все для того, чтобы отчитываться о результатах перед Украинским народом», – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что при задержании у чиновников нашли в общей сложности около 500 тыс. долл. США, а также драгоценности и ценные бумаги.

При этом у заместителя главы следственного управления ГПУ Шапакина во время обыска было найдено $130 тыс. в кабинете, $30 тыс. и €22 тыс. в доме, $170 тыс. и 500 тыс. грн в квартире, а также документы на депозитные вложения на сумму 800 тыс. грн и незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

При обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнейца также было найдено 35 пакетов с бриллиантами общим количеством 65 камней.