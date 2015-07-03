Штепа заявила со скамьи подсудимых, что хочет снова стать мэром Славянска

Как сообщает корреспондент ТСН, о своем намерении снова стать мэром Славянска Штепа заявила на судебном заседании, которое сейчас проходит в харьковском Червонозаводском районном суде.

"Я намерен баллотироваться в мэры, потому что кроме меня город никому не нужен. Его хотят только разрушить и выбросить, а я его могу снова сделать "куколкой"", - говорит Штепа.

Читайте такжеСуд Харькова продлил содержание под стражей бывшего мэра Славянска ШтепыЭкс-мэр Славянска Нелли Штепа находится в СИЗО почти год – с 11 июля 2014 года. Сегодня ей продлили срок ареста до 2 сентября. Штепу обвиняют в проведении незаконного соцопроса по вопросу федерализации, а также в том, что она не предприняла адекватных действий по освобождению захваченного здания горотдела милиции, где хранилось 479 единиц табельного оружия, и в интервью СМИ призвала не освобождать его.

В обвинительном акте также указано, что Штепа выражала поддержку сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам "ДНР" занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля прошлого года.

Кроме того, по словам прокуроров, Штепа способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов. В обвинительном акте также указано, что за время оккупации и боевых действий в Славянске погибло 117 человек, 198 получили телесные повреждения. Поврежденные 1574 дома, а также объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры города.