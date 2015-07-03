Шульц считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе нужно проводить переговоры с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

Шульц отметил, что международное сообщество должно сделать все для того, чтобы предотвратить "полный выход этой ситуации (на востоке Украины - УНИАН) из-под контроля".

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"Есть только одно нормальное решение. И это политическое решение. При полном уважении к украинской территориальной целостности и суверенитету. И политическое решение может быть найдено только вместе с Российской Федерацией. У нас нет выбора, но надо проводить переговоры с Россией", - сказал он.

В то же время, подчеркнул Шульц, необходимо четко указывать на то, что "мы не откажемся от наших принципов, и не будет никакого возврата к делам, как всегда, если Минские соглашения не будут полностью выполняться".