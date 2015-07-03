Генпрокуратура сообщила о задержании сына судьи Чернушенко (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ 2 июля в порядке ст. 208 УПК Украины задержан автор SMS-сообщений, который является сыном главы Апелляционного суда. Киева.Чернушенко. В указанных SMS-сообщениях содержались указания о принятии решений в судебных делах, которые рассматриваются Апелляционным судом. Киева, которые получал судья Апелляционного суда. Киева.Чернушенко», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, установлено, что на протяжении января 2013 – июня 2015 годов Дмитрий Чернушенко со своего мобильного телефона отправлял SMS-сообщения судьи Апелляционного суда Киева Чернушенко с указаниями относительно принятия решения по делам, которые находятся на рассмотрении в указанном суде.

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В настоящее время задержанный находится в СИЗО, в течение 24 часов после задержания ему должно быть объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, после чего будут готовиться документы для обращения к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения, проинформировали в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила председателю Апелляционного суда. Киева Чернушенку о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) УК Украины.

30 июня Верховная Рада Украины предоставила согласие на задержание и арест Чернушенко.

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