Махницкий и Баганец скрываются от европейского правосудия - Портнов

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, который ранее инициировал уголовное преследование чиновников. Он также разместил соответствующую повестку бельгийского судебного пристава, адресованную Министерству юстиции Украины, которое согласно Гаагской конвенции отвечает за вручение таких документов украинским гражданам, которые вызываются в международные судебные инстанции, сообщает Закон и Бизнес.

Как сообщалось ранее, судебное заседание по обвинению экс-руководителей Генпрокуратуры Олега Махницкого и Алексея Баганца в мошенничестве, фальсификации документов и клевете, начатое органами прокуратуры Бельгии должно было состояться 17 июня, однако было перенесено в связи с неявкой подозреваемых в суд. Махницкий и Баганец по требованию королевского прокурора Бельгии были вызваны в суд Брюсселя для разбирательств по делу №А192029 по заявлению Портнова.

В заявлении, принятым бельгийским судом, последний привел доказательства фальсификации в отношении него сведений, направленных украинскими чиновниками в Евросоюз, которые стали причиной наложения снятых недавно санкций.

Адвокат Сергей Демеченко, представляющий интересы Портнова, направлял на адреса, по которым возможно пребывают разыскиваемые лица, или где могли помочь в передаче им информации, письма с повестками.

Вместе с тем, Министерство юстиции, посчитав, что бельгийские судебные приставы в повестке сослались не на ту Конвенцию, не вручили повестки подозреваемым. Об этом свидетельствуют возражения, которые были представлены Минюстом уже в украинском суде по делу о бездеятельности министерства. Копия соответствующего документа также есть в открытом доступе.