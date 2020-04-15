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Вятрович сообщил о вызове на допрос в ГБР "за проведение форума к годовщине Голодомора"

10:55, 15 апреля 2020
Политика
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Нардепа вызвали в Госбюро расследований / фото: УНИАН

Бывшего руководителя Института Национальной памяти и нардепа от «Европейской солидарности» Владимира Вятровича вызвали на допрос в ГБР.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским (нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский – ред.) – за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?», – написал Вятрович.

По его словам, вызов на допрос подписал следователь Александр Амелин, на которого он подал в суд за «незамечение» государственной измены Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой».

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