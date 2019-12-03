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Вятрович принес присягу народного депутата Украины

10:22, 03 декабря 2019
Политика
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Вятрович был избран народным депутатом / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что Вятрович был избран народным депутатом.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября Центральная избирательная комиссия признала Вятровича избранным народным депутатом и зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия.

Луценко была избрана в Верховную Раду IX созыва в общегосударственном многомандатном округе от партии «Европейская солидарность» под 15-м номером в списке. 4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж Юрий Луценко заявил, что она написала это заявление из-за проблем с сердцем. 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Луценко.

Вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего в избирательном списке кандидата, которым была Наталья Бойко. Однако она отказалась от депутатства, а за ней в списке «ЕС» - Вятрович.

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Теги: #депутаты#Вятрович