Внеочередное заседание Рады будет назначено на 16 апреля - депутат

По информации парламентария, заседание, на котором планируют рассмотреть изменения в Регламент парламента, направленными на борьбу "поправочным спамом", начнется в 13.00.

Внеочередное заседание Верховной Рады будет назначено на четверг, 16 апреля.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить Регламент от поправочного спама", - написал Качура.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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Законопроект предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

К законопроекту было подано более 16 тысяч поправок.

13 апреля Качура сообщил, что депутаты работают над изменениями в Регламент ВР, направленными на борьбу "поправочным спамом".