Кириленко опять пристал к демсилам с единым кандидатом

Председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал демократические силы собраться на круглый стол и определить единого кандидата на должность мэра Киева.

Как сообщает официальное интернет-представительство блока НУ-НС, об этом он сообщил на брифинге в Днепропетровске.

По словам В.КИРИЛЕНКО, он поражен количеством и безответственностью политиков из демократического лагеря, которые выдвинули свои кандидатуры на должность Киевского городского председателя.

“Каждый, кто имеет хоть какое-никакое имя, баллотируется на должность Киевского городского председателя”, - сказал он.

Он заметил, что “в этой ситуации я аплодирую ЛУЦЕНКО, который не принимает участия в кампании на выборах Киевского городского председателя, а возглавляет список нашего блока “Наша Украина – Народная самооборона” в выборах в Киевсовет. Это - ответственная позиция”.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, большое количество кандидатов может привести к поражению демсил на выборах в столице.

“А сто двадцать кандидатов, которые уже зарегистрировались, большая часть которых – представители демократических сил, - это дискредитация самой идеи внеочередных выборов Киевского городского председателя, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО. – Это большая досада, которая может повернуться совершенно неожиданными результатами”.