Зеленский в четверг посетит Ужгород, представит нового главу Закарпатской ОГА – СМИ
13:24, 14 апреля 2020Политика
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В Ужгороде Зеленский должен представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.
Иллюстрация REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Ужгород, где должен представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в ОГА и СБУ.
Также, по его информации, борт с президентом прилетит прямо в Ужгород. С аэропортом уже связывались с авиакомпании «Украина» и предупредили о прилете первого лица 16 апреля. Также сегодня в Ужгород должны приехать работники Управления государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского во время визита.
Кроме того, президент планирует посетить еще несколько объектов в области.
Алексей Петров / фото: Виталий Глагола/Facebook
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