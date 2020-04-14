цей матеріал доступний українською

Зеленский в четверг посетит Ужгород, представит нового главу Закарпатской ОГА – СМИ

13:24, 14 апреля 2020
Политика
114 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЗеленский провел кадровые ротации в составе СНБО

Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в ОГА и СБУ.

Также, по его информации, борт с президентом прилетит прямо в Ужгород. С аэропортом уже связывались с авиакомпании «Украина» и предупредили о прилете первого лица 16 апреля. Также сегодня в Ужгород должны приехать работники Управления государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского во время визита.

Кроме того, президент планирует посетить еще несколько объектов в области.

Алексей Петров / фото: Виталий Глагола/Facebook

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter