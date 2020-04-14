Зеленский в четверг посетит Ужгород, представит нового главу Закарпатской ОГА – СМИ

В Ужгороде Зеленский должен представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Ужгород, где должен представить нового главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в ОГА и СБУ.

Также, по его информации, борт с президентом прилетит прямо в Ужгород. С аэропортом уже связывались с авиакомпании «Украина» и предупредили о прилете первого лица 16 апреля. Также сегодня в Ужгород должны приехать работники Управления государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского во время визита.

Кроме того, президент планирует посетить еще несколько объектов в области.