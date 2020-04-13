Чрезвычайное положение в Украине: Разумков рассказал, поступали ли инициативы Зеленскому

Согласно процедуре, сначала к президенту с соответствующим предложением обращается или СНБО, или Кабинет министров.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что по состоянию на сегодняшний день обращений от правительства к президенту относительно чрезвычайного положения нет.

Читайте такжеШмыгаль презентовал предварительный вариант стратегии выхода Украины из карантинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала «Наш».

Отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, спикер напомнил, что согласно процедуре, «прежде всего, это обращается или Совет национальной безопасности и обороны, или в данном случае, поскольку это связано с эпидемиологической ситуацией, к президенту может обращаться Кабинет министров Украины»:

«Президент уже решает, издавать или не издавать соответствующий указ. И только после этого Верховная Рада может принять этот указ».

В то же время он сообщил: «По состоянию на сегодня, насколько мне известно, таких инициатив не поступало от Кабинета министров Украины к президенту Украины. И тем более, таких запросов от Офиса президента к Верховной Раде Украины также не поступало».

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине действует режим чрезвычайной ситуации.