Регионалы признали, что у их кандидата нет шансов в столице

Народный депутат, председатель Донецкого областного отделения Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сомневается, что лидер столичной организации «регионалов» Василий ГОРБАЛЬ победит на выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня в Донецке на брифинге после XVII областной конференции партии.

"Наша киевская организация будет бороться", - сказал он.

Вместе с тем Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что "по итогам предыдущих выборов понятно, что, к сожалению, мы не имеем серьезных шансов в столице".

"Поддерживать, как мы и обещали, будем своего кандидата", - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевская городская организация Партии регионов выдвинула на должность мэра столицы кандидатуру своего лидера В.ГОРБАЛЯ.