Госслужащим в зоне АТО не разрешили иметь оружие, проект закона направили на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении в проголосовали 202 народных депутата из 334 зарегистрированных в сессионном зале. В то же время, депутаты направили проект закона на повторное второе чтение.

Законопроект определяет дополнительные особые меры индивидуальной защиты физических лиц, которые выполняют функции государства в пределах территории, на которой введено военное положение или проводится антитеррористическая операция, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество таких лиц в связи с их служебной деятельностью.

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Устанавливается, в частности, что во время особого периода для обеспечения индивидуальной безопасности лиц, которые выполняют служебные обязанности в пределах территории, на которой введено военное положение или проводится антитеррористическая операция, могут применяться в соответствии с законодательством такие меры индивидуальной защиты как выдача оружия и/или специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности.