Турчинов хочет всем кандидатам в мэры дать лопаты и грабли (фоторепортаж)

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ призывает всех кандидатов в мэры Киева во время избирательной кампании заняться озеленением Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на субботнике в одном из киевских парков.

По словам А.ТУРЧИНОВА, БЮТ выступил с инициативой очистить Киев от мусора, «который мешает нормально жить и ощущать величие и красоту нашего города».

«Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем кандидатам на должность мэра, ко всем, кто хочет баллотироваться в Киевсовет: то время, которое остается до выборов, давайте используем не только на агитацию… а просто будем убирать родной город», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, если все кандидаты на должность мэра столицы возьмут лопаты и грабли и будут просто убирать территории и сажать деревья, Киев будет иметь от этого большую пользу. «Если уборку Киева называют пиаром, то такой пиар является полезным для Киева, потому что чистит и город, и душу» - цитирует кандидата в мэры сайт БЮТ.

А.ТУРЧИНОВ надеется, что на протяжении избирательной кампании Киев станет чище и красивее.

Фото Дмитрия Куприяна / УНИАН