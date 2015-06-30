Der Spiegel: "Мы находимся в состоянии холодной войны"

Бывший советник по национальной безопасности президента США Картера требует поставок оружия в Украину и угрожает Путину войной, если Россия вторгнется в страны Балтии. Решение кризиса у Збигнева Бжезинского также есть.

Интервью Себастьяна Фишера и Хольгера Штарка со Збигневом Бжезинским опубликовано на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Россия хочет расширить свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет. США хотят передислоцировать тяжелую военную технику в восточноевропейские государства-члены НАТО, а также в Вашингтоне обдумывают новые ядерные крылатые ракеты для Европы, потому что Россия нарушает договор о разоружении. Кризис в Украине угрожает выйти из-под контроля.

В интервью с изданием "SPIEGEL ONLINE", Збигнев Бжезинский, с 1977 по 1981 – советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера, говорит о новой холодной войне. 87-летний Бжезинский в настоящее время работает в научно-исследовательском центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Там же Бжезинский дает интервью, он листает Der Spiegel и говорит, что он постоянно просит переводить ему наиболее важные статьи.

SPIEGEL ONLINE: Господин Бжезинский, в настоящее время мы видим начало новой холодной войны между Россией и США?

Бжезинский: Мы уже давно в состоянии холодной войны. К счастью, по-прежнему маловероятно, что она превратится в горячий конфликт.

Последняя холодная война длилась более четырех десятилетий. Будет ли эта длиться также долго?

Не думаю, все развивается намного быстрее. Внешнеполитическое давление сегодня сильнее чувствуется во внутренней политике. Так что, если Украина не сломается, то давление заставит российских лидеров искать альтернативы. Надеюсь, Путин достаточно мудр, чтобы начать действовать раньше, а не позже.

Действительно ли он так умен?

Трудно сказать. Безусловно, он обладает инстинктивной хитростью и большим коварством. Мне просто интересно, почему он преднамеренно настраивает против себя 40 миллионов человек в соседней стране. У украинцев до недавнего времени не было никаких враждебных чувств по отношению к России.

Как Вы думаете, это правильно, что Соединенные Штаты хотят отправить тяжелую военную технику в Восточную Европу и страны Балтии?

Как Вы думаете, это правильно, отправлять войска и оружие в суверенную страну и развязывать ограниченную войну в части этого государства, после того, как уже была забрана большая часть?

Вы имеете в виду действия Путина в Украине.

Всегда нужно видеть обе стороны. Здесь речь идет о действии и реакции. Я не хочу войны, но я не готов, чтобы меня запугивали утверждением, будто симметричным ответом мы спровоцируем войну. Наоборот: если мы не реагируем, это наиболее верный способ начать войну.

Не сыграет ли такое вооружение Запада на руку антизападной пропаганде Путина?

Вы хотите сказать, что НАТО не имеет права размещать войска на территории своих государств-членов, когда в непосредственной близости есть опасность?

Вопрос в том, мудрое ли это решение, поскольку оно позволяет Путину «козырять» перед российским населением.

Этим аргументом можно также оправдать бездеятельность во время вторжения Гитлера в Судетскую область и "аннексию" Австрии.

Вы сравниваете Путина с Гитлером?

Есть сходство и различия. Гитлер, например, никогда не был заинтересован в получении богатства. Путин, напротив, очень заинтересован. Возможно, такая жизненная перспектива способна умерить его политические страсти. Особенно опасно то, что Путин – игрок.

Предположим, что Путин приказал российским солдатам вторгнуться в Прибалтику. НАТО будет бороться?

Конечно. Для этого НАТО и предназначено, не так ли? Если мы всем в мире будем рассказывать, что все на самом деле не так, как мы говорим, и мы ничего не будем делать, если что-то сделают нам, то можно также повесить табличку на Вашем доме летом: «Мы уехали, двери не заперты». Вы думаете, это разумная стратегия безопасности?

Недавно, опрос показал, что 58 процентов немцев в случае военного конфликта между Россией и соседней страной НАТО, не хотели бы приходить на помощь союзнику.

Я видел. Сколько процентов немцев тогда скажут, что Соединенные Штаты не должны приходить им на помощь, если нападут на Германию?

Наверное, подавляющее большинство скажет: Помогите нам.

Верно. Если меняются обстоятельства, меняется природа человека. Просто взгляните на литовцев, этот маленький народ. Они недавно заявили, что будут защищаться сами. Точка. Германии должно быть стыдно. На самом деле, я убежден, что немцы будут бороться. Канцлер Меркель будет готова воевать, и оппозиция – тоже.

В украинском конфликте президент Обама оставил лидерство Меркель. Хорошее решение?

Меркель очень хорошо справляется. У Обамы есть и другие проблемы, на Ближнем Востоке.

По мнению Меркель, поставки оружия в Украину – неправильное решение, потому что у конфликта нет военного решения. Что скажете Вы?

Было бы разумно, поставить Украине оборонительное вооружение для защиты больших городов, бронебойное оружие или даже минометы. Ведь мы должны поднять цену российского насилия. Захватить город, население которого намерено защищаться, обойдется крайне дорого.

Видите ли Вы выход из этого конфликта, кроме дальнейшей эскалации?

Необходимо похожее соглашение, как у России с Финляндией, которое обеспечивает стабильность и мир в течение десятилетий. Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и заключать более тесные связи с Европой. В то же время Россия должна быть уверена, что Украина не вступит в НАТО. Это формула решения.

В последние годы мы узнали много нового об АНБ. Канцлера Гельмута Шмидта тоже прослушивали во время Вашего пребывания на посту советника по национальной безопасности?

У меня есть чувство ответственности по отношению к моей прежней должности, и поэтому я не буду обсуждать этого.