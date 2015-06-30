В АП ждут принятия закона о местных выборах на этой неделе
14:44, 30 июня 2015Политика
151 0
В Администрации президента надеются, что закон о местных выборах будет принят Верховной Радой на этой неделе.
В АП надеются, что парламент на этой неделе примет закон о местных выборах / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук журналистам.
"Мы надеемся, что на этой неделе Верховная Рада все-таки определится и проголосует принятый в первом чтении закон о местных выборах", - сказал он.
Читайте такжеМестные власти назвали возможную причину взрыва в тайваньском аквапарке
Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.
Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter