В АП ждут принятия закона о местных выборах на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук журналистам.

"Мы надеемся, что на этой неделе Верховная Рада все-таки определится и проголосует принятый в первом чтении закон о местных выборах", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.