Ручные активисты директора НАБУ. Сможет ли Шабунин прикрыть своего неоднократно судимого подельника

Кирилл Сазонов

Последние несколько дней можно наблюдать удивительную медийную активность нескольких приближенных к директору НАБУ Артема Сытника людей, которых принято считать активистами-антикоррупционерами. Тема одна - Сытник расследует важные дела, а его хотят от них отстранить. На фоне отсутствия хоть каких-то заметных достижений в борьбе с коррупцией среди топ-чиновников такая активность остается последней надеждой Сытника удержаться на должности. И последней надеждой зависимых от него так называемых "антикоррупционеров" не попасть за решетку.

"Irina Venediktova, захотелось Мерседес, как у Ермака? Жлобских часов за € 10к уже не хватает? ", - пишет гневные посты близкий к Артему Сытнику Виталий Шабунин из “Центра противодействия коррупции", по которому Нацполиция сейчас расследует дело о "схематозе" с хищением помощи для онкобольных. Его соратник из StateWatch Александр Леменов посыпает голову антикоррупционным пеплом и жалуется, что "новый глава "ставки на Резницкой" за месяц сделала больше всего ошибок, если сравнивать с предшественниками, среди всех генпрокуроров". Все последние посты и блоги "антикоррупционеров" посвящены одному - Сытник хороший, а все, кто его критикует - преступники.

Шабунин активно защищает Сытника, потому что много лет сам находится под защитой директора НАБУ. Связь Шабунина и компании с Артемом Сытником очевидна. "Центр противодействия коррупции" выступает как карманный адвокат директора НАБУ уже не первый год. Трудно утверждать, что Сытник, который провалил работу антикоррупционного органа (посадок по большим коррупционным делам - "Укроборонпрома", "Привата", Онищенко при Сытнике, очевидно, мы не дождемся), является успешным руководителем бюро. Шабунин это утверждает. Трудно не замечать, что Артем Сытник - коррупционер, признанный таковым судами и внесенный в официальный реестр коррупционеров НАЗК. Шабунин не замечает. И этому есть объяснение.

Национальная полиция Украины ведет расследование, касающееся неэффективного и нечестного распределения средств для людей, больных СПИДом. Речь идет о сумме в 133 млн долларов, которые получила Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Об этом заявил нардеп Деркач в интервью Рудольфу Джулиани, личному юристу Трампа: «Шерембеем вместе с Шабуниным была построена схема, которую обнаружили журналисты-расследователи. Это была система, согласно которой должна быть какая-то антикоррупционная организация, контролирующая распределение средств в других организациях. В результате через организацию людей, больных СПИДом, отмывались значительные суммы средств. Ее контролировал Шерембей, который четыре раза судим. Шерембей вместе с Шабуниным возглавляли антикоррупционную организацию. Более того, Шерембей - член наблюдательного совета НАБУ, которым руководит Сытник". Добавим, что соратник Шабунина и Сытника Шерембей неоднократно судим за кражи.

В Верховной Раде ожидают рассмотрения постановления об увольнении Артема Сытника и изменения в законодательстве, которые позволяют этот процесс упростить. Депутаты считают его работу крайне неэффективной, а то, что антикоррупционным бюро руководит коррупционер - нонсенсом. Сытник теряет последние аргументы, чтобы убедить президента, депутатов и все общество в своей полезности. Шабунин и Леменов строчат блоги и колонки о резонансных делах, которые якобы активно расследует Сытник и которые закроют, если их передадут другим следственным органам или если уволят Сытника. Однако за 5 лет пребывания в должности директора НАБУ никаких реальных достижений у подчиненных Сытника в этих делах не было.

Очевидно, что скорый конец карьеры Сытника станет концом неприкосновенности для Шабунина с Шерембеем. По словам Деркача, за 15 лет в Украине была построена коррупционная система распределения технической помощи, что он озвучил в интервью Рудольфу Джулиани, передав соответствующие документы. Речь идет о сумме минимум в 133 млн долларов, которые получила Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД. "Основная идея заключалась в том, что антикоррупционный центр (Центр противодействия коррупции) должен якобы контролировать поступление средств международной технической помощи извне этой Всеукраинской сети ЛЖВ. Он (Шерембей) был основателем этого центра противодействия коррупции. Часть средств тратилась по назначению. А другая часть расходовалась на отмывание и компании, имеющие признаки фиктивности. В том числе на компании, по которым уже были возбуждены дела в отношении хищения".

Как заявил Деркач, "как только началось расследование, Шабунин и Шерембей осуществляли значительное давление в связи с расследованием". В целом речь идет о 20 эпизодах, которые требуют расследования, по словам Деркача. После того, как отставку Сытника проголосует Верховная Рада и подпишет президент, вечный иммунитет Шабунина и Шерембея закончится.

Кирилл Сазонов