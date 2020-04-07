Зеленский отреагировал на госпитализацию премьера Британии из-за коронавируса
Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о переводе больного коронавирусом премьера Великобритании Бориса Джонсона в реанимацию.
Соответствующее сообщение главы государства размещено на странице в "Твиттере".
"Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.
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Днем ранее, 5 апреля, 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с выраженными симптомами коронавирусной инфекции.
27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.
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