Ющенко направил миротворческий персонал в Ирак
20:28, 11 апреля 2008Политика
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Всего - 15 человек
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил миротворческий персонал для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по предоставлению помощи Республике Ирак.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
В соответствии с указом, принятым на основании решения СНБО, В.ЮЩЕНКО постановил направить миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 15 человек для участия Украины в Миссии ООН по предоставлению помощи Ираку.
Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить подготовку и направление миротворческого персонала.
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