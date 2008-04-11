Ющенко направил миротворческий персонал в Ирак

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил миротворческий персонал для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по предоставлению помощи Республике Ирак.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, принятым на основании решения СНБО, В.ЮЩЕНКО постановил направить миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 15 человек для участия Украины в Миссии ООН по предоставлению помощи Ираку.

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить подготовку и направление миротворческого персонала.