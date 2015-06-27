МИД требует от России допустить консула к незаконно удерживаемым украинцам

Украина требует от России безотлагательно обеспечить украинскому консулу встречу с безосновательно удерживаемыми на территории РФ гражданами Украины Николаем Карпюком, Станиславом Клихом, Олегом Сенцовиым, Александром Кольченко, Геннадием Афанасьевым.

Об этом шла речь во время вчерашней рабочей встречи в Москве руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Российской Федерации, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

«Украинской стороной в очередной раз выдвинуто требование обеспечить неукоснительное выполнение Россией положений международных договоров в консульской сфере», - подчеркивается в сообщении.

Отдельное внимание, по данным МИД, уделено делу народного депутата Украины, члена делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко и повторено требование о ее немедленном освобождении, как и других незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что достигнута договоренность о продолжении обсуждения проблемных вопросов в сфере обеспечения прав граждан.