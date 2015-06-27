Корбан: Центральная власть – пылесос, который втягивает основные коррупционные потоки

Об этом он заявил 26 июня в эфире программы «Шустер live», сообщает пресс-служба политика.

«Когда пришел Порошенко, у нас опять поменяли руководителей милиции, прокуратуры и т. д. Я узнал, что начальник ГАИ области в месяц, пока в стране идет война, зарабатывает 200 000 долларов. У нас в области 14 МРЕВ, каждый из которых платил по 5 тысяч долларов начальнику ГАИ. И со всех остальных, начиная с экзаменов и патруля, он зарабатывал еще 100 000 долларов. Скинуть мы его не могли. Потому, что половину этих денег он отвозил в Киев, потому что это «квота центра». Мы не имели «карт-бланш» сменить или назначить конкурс на пост начальника ГАИ области» - отметил Корбан.

Он также расказал, что управляя областью, команда Коломойского пыталась искоренить коррупционные схемы на таможне, запретив контролирующим органам проводить проверки и вмешиваться в ее работу.

«Мы вызвали бизнесменов и сказали, что надо работать «в белую». Они: гарантируйте нам, что нас не будут трогать СБУ, прокуратура и так далее. И мы гарантировали. И мы это сделали. Таможня стала работать по-белому. И что получилось? Начальника таможни быстро убрали», - рассказал Корбан.

«Мы поняли, что нам не получить поддержки от Киева. Поскольку мы не поднимаем коррупционные потоки наверх. Там это не выгодно. Киев есть таким пылесосом, который вытягивает основные коррупционные потоки», - резюмировал Корбан.