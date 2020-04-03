Украина заблокировала инициированную РФ декларацию ООН по борьбе с коронавирусом, которая угрожала снятием санкций

Принятие документа угрожает запуском процесса отмены международных санкций против России.

Украина заблокировала инициированный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Facebook.

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"В тексте за этим благородным названием есть много правильных вещей, и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций. Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом, в частности, другую резолюцию ГА ООН на эту тему, "которая не содержит манипуляций и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН".

"Итак, процедура замалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить режим санкций", - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины в ответ на призыв России отменить санкции против нее из-за пандемии нового коронавирус и связанную с ней экономический кризис.