Шмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода

Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, оставшихся без средств заработка – это одна из первых задач власти.

Премьер-министр Денис Шмигаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

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"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", - отметил премьер.

Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина.

Напомним, 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля, и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сохранений на несколько дней, 6,3% - на пол года или больше.