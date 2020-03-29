Главы Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку - нардеп
Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и руководитель Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
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Об этом сообщает народный депутат Ирина Геращенко на странице в Facebook.
"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку", - написала Геращенко.
По ее словам, на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, министра здравоохранения Максимом Степановым и министра финансов Сергеем Марченко.
Напомним, 23 марта несколько народных депутатов сообщили, что глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец собирается уйти в отставку.
Однако, 24 марта пресс-секретарь Емца опроверг слова нардепов и сообщил, что министр не собирается уходить в отставку.