Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку – пресс-секретарь

По словам пресс-секретаря, Минздрав работает в круглосуточном режиме, и министр работает над тем, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец не собирается уходить в отставку.

Об этом заявил его пресс-секретарь Артем Дехтяренко в эфире программы «Завтрак с 1+1».

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«Мы отвечаем за позицию министра и самого министерства. Мы с министром вчера говорили - и позиция министра такова, что он пришел к власти, чтобы провести медицинскую реформу, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса, и мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усиленно, чтобы достичь этих поставленных задач...министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ряд народных депутатов заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен подать в отставку.

Так, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил: "Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке".

Позже депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал: "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку".

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