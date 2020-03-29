Экс-заместитель министра финансов претендует на пост главы Минфина: кто такой Сергей Марченко

Кандидат в министры финансов Марченко имеет степень кандидата экономических наук.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины, экс-заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко является кандидатом на должность главы Минфина. Сейчас он проходит собеседования с участием депутатов парламентской фракции "Слуга народа" под руководством ее руководителя Давида Арахамии.

Биография Марченко

Сергей Марченко закончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук.

На государственной службе находится с 2002 года. За это время работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина.

В свое время был экспертом в Bendukidze Free Market Center, Киевской школы экономики и других профильных центров.

В 2018-2019 годах работал на должности заместителя главы Администрации президента Украины. А с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.